Четверг, 15 Мая 2025 22:43

АрмИнфо.Мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян подала заявление об уходе. Пришло время, когда мне придется сделать выбор между семьей и работой, написала она в соцсети.

По ее словам, последние семь лет можно охарактеризовать как самый важный период ее жизни. <Я считаю нескромным говорить о достижениях в качестве общественного лидера, поскольку считаю, что о лидере должны говорить его дела. За эти семь лет наша община преобразилась на глазах, была проделана колоссальная работа, и чтобы убедиться в этом, достаточно просто мысленно перенестись в дореволюционный Эчмиадзин>, - отметила она.

Вместе с тем, считает Гаспарян, за последние семь лет ее самой большой потерей стало время, которое она могла бы провести с семьей и родственниками, но из-за плотного графика она тратила его на работу.

<Уважаемые сограждане, сообщаю вам, что на данном этапе своей жизни я приняла непростое решение посвятить себя тихой семейной жизни, воспитанию ребенка и расширению семьи. Поэтому в ближайшем будущем я сложу с себя полномочия члена совета общины Вагаршапата и больше не буду занимать должность главы общины>, - написала она поблагодарив партию <Гражданский договор> и премьер-министра Никола Пашиняна за то, что они <доверились этой неопытной девушке в 2018 году и были рядом с ней все эти семь лет>.

Напомним, что Комиссия по предотвращению коррупции 13 марта возбудила производство об административном правонарушении в отношении главы общины Эчмиадзин Дианы Гаспарян. Ранее, в начале февраля с.г. армянская служба Радио Свобода сообщила, что Гаспарян заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Ашотом Мирзояном, своим свекром, на закупку сжатого природного газа для городской администрации 27 января на 13,6 млн драмов. Согласно Закону Армении о государственной службе, если действия или решения должностного лица могут привести к конфликту интересов, оно обязано подать письменное уведомление своему вышестоящему руководству. Однако главы общин не имеют вышестоящего органа, поэтому в таких случаях они должны уведомлять Комиссию по предотвращению коррупции. До рассмотрения заявления должностное лицо обязано воздержаться от принятия решения по соответствующему вопросу. Однако в Комиссии по предотвращению коррупции сообщили <Азатутюн>, что от мэра Вагаршапата не поступало никаких уведомлений о конфликте интересов, а Диана Гаспарян не отказалась от участия в принятии решения и подписала контракт со своим свекром.

При этом скандалы вокруг семьи Гаспарян - не новость. Муж Дианы Гаспарян, Арамаис Мирзоян, является членом фракции <Гражданский договор> в совете старейшин Вагаршапата. В конце 2023 года расследование Hetq выявило, что его мать начала незаконное строительство в Эчмиадзине.

Семья мужа Гаспарян без разрешения начала строительство жилых домов в Эчмиадзине. Кроме того, 1,2 гектара земли перешли в собственность семьи мэра при сомнительных обстоятельствах. Член совета общины Аракс от партии <Гражданский договор> Шахен Шахинян сначала купил этот участок на аукционе мэрии Вагаршапата, а затем передал его компании <Наре Плюс>, принадлежащей свекрови Гаспарян. На основе этих разоблачений Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, и Диана Гаспарян была допрошена