Четверг, 15 Мая 2025 22:34

АрмИнфо.Обвинение, озвученное в подготовленном Общественным телевидением Армении (ОТА) репортаже по делу "Леле Тепе" и распространенном прокуратурой страны, является необоснованным и не имеет никакого отношения к реальности. Об этом говорится в заявлении защиты по делу "Леле Тепе", распространенном в связи с публикацией на официальном сайте прокуратуры Армении 14 мая, озаглавленной "В суд передано еще одно уголовное производство, связанное с 44-дневной войной".

Как заявила защита, данная публикация является частью совместной "операции" прокуратуры и Общественного телевидения, напомнив, что днем ранее, 13 мая, в программе "Новости" этого же телеканала был представлен видеоролик на тему "Почему провалилась операция под названием "Леле Тепе"", под заголовком "Дело сына полковника Сейрана Оганяна находится в суде".

"На первый взгляд, данный репортаж и видеоматериал могут создать впечатление, что они носят информационный характер и направлены на предоставление общественности информации об уголовном деле, связанном с "44-дневной войной". Однако, однобокое и необоснованное представление обстоятельств уголовного дела в видеоролике, а также используемые в нем формулировки и фотографии дают достаточные основания полагать, что новостное издание, на самом деле преследует цель дискредитировать посредством данного видеоролика образ армянского солдата, представить армянского солдата дезертиром и трусом", - говорится в заявлении.

Адвокаты также уверены, что кроме вышесказанного, информационный ресурс политизирует дело, используя имя и изображение героя Арцаха, оппозиционного депутата Национального собрания Сейрана Оганяна, хотя он не имеет никакого отношения к рассматриваемому уголовному делу и не участвует в нем в каком-либо статусе.

"Мы считаем, что такое поведение СМИ преследует скрытую цель: представить участников уголовного дела под негативным имиджем, сформировав общественное мнение о них как о "доказано виновных", и тем самым оказать давление на суд", - отмечается в заявлении защиты.

Исходя из выше сказанного защита подчеркнула, что обвинение, изложенное в заявлении и видео, распространенном прокуратурой РА, является необоснованным и не имеет никакого отношения к реальности, поскольку как воинская часть, так и весь ее личный состав никогда не отказывались выполнять какие-либо приказы.

"Напротив, воинская часть в меру своих возможностей выполнила требования боевого приказа, отданного всего за час до вступления в бой. В результате высокого профессионализма, проявленного личным составом воинской части, 7 октября удалось избежать многочисленных жертв. Мы призываем наших соотечественников не верить ложной информации и внимательно следить за судебным процессом, в котором будет представлена информация о событиях, произошедших в районе Леле Тепе с 5 по 8 октября 2020 года", - резюмировали адвокаты.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что следствие, в рамках расследуемого уголовного дела установило, что "командир войсковой части полковник А.О. в период с 6 по 7 октября 2020 года проявил халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей и исполнял их ненадлежащим образом, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия". В частности, 6 октября 2020 года Артур Оганян, (сын главы фракции "Армения", бывшего министра обороны Сейрана Оганяна - ред.), получив приказ командующего Армией обороны начать наступление на западной окраине Горадиза в направлении Ляля-Иляг (Леле Тепе) и восстановить прорванный рубеж, не выполнил требования правовых актов, устанавливающих порядок несения боевой службы при проведении подготовительных работ, в тот же день и контрнаступлении 7 октября 2020 года.

Отмечалось, что вследствие невыполнения командиром части порядка ведения боевых действий, неэффективного руководства, необеспечения взаимодействия подчиненных подразделений, нарушения порядка совершения марша, неравномерного распределения сил и средств, непланирования дальнейших действий при встрече с противником, а также после вступления в бой действовавшие под его командованием подразделения вышли в исходный пункт, указанный в приказе, и выдвинулись к месту выполнения задачи как в назначенное время, так и с несопоставимо малым количеством боевой техники и личного состава, не выполнив поставленную боевую задачу.