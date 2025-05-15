Четверг, 15 Мая 2025 17:54

АрмИнфо. Известный американский предприниматель армянского происхождения, основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян приобрел 10% акций английского женского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает The Times.

По информации издания, сумма сделки составила 20 млн фунтов. Таким образом, женскую команду "Челси" оценили в 245 млн фунтов. Супруг выдающейся американской теннисистки Селены Уильямс получит место в совете директоров клуба.

Отметим, что в сезоне 2024-2025 "Челси" стал победителем женской Премьер-лиги. Команда не проиграла ни одного матча, одержав 19 побед и сыграв три матча вничью. Сам Оганян в своем микроблоге в X подвердил покупку акций.

"Я уже делал большие ставки на женский спорт - я делаю это снова. Горжусь тем, что присоединяюсь к женской команде "Челси" как инвестор и член совета директоров. Для меня честь помогать этому легендарному клубу стать самой любимой командой США среди коллективов женской Суперлиги и достичь еще большего", - написал Оганян.