Четверг, 15 Мая 2025 17:46

АрмИнфо. Верховный Патриарх, Католикос Всех армян Гарегин II на встрече с депутатом национального парламента Швейцарии Эрихом Фонтобелем в Первопрестольном Святом Эчмиадзине выразил благодарность швейцарским властям за поддержку Армении и усилия по преодолению трудностей, с которыми сталкивается армянский народ.

Как сообщает пресс-канцелярия Святого Эчмиадзина, в этой связи Его Святейшество с признательностью отозвался о резолюции, инициированной Фонтобелем и принятой обеими палатами парламента Швейцарии в пользу защиты прав насильственно перемещенных армян Арцаха и обеспечения их безопасного и достойного возвращения на историческую родину.

В свою очередь, Фонтобель рассказал Армянскому Патриарху о процессе принятия резолюции "Форум мира для Нагорного Карабаха: обеспечение возможности возвращения армян", а также ее цели и видение дальнейших действий, подчеркнув, что возвращение армян Арцаха является справедливым требованием международного права и этот вопрос должен последовательно подниматься и представляться в соответствующих международных инстанциях.

Напомним, что Совета кантонов Швейцарии 18 марта принял резолюцию "Форум мира по Нагорному Карабаху: обеспечение возможности возвращения армян". 29 из 46 членов Совета кантонов проголосовали за инициативу, призывающую власти Швейцарии создать отдельную площадку для диалога между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Целью данной инициативы является обеспечение безопасного, коллективного и достойного возвращения насильственно перемещенного армянского населения на свою историческую родину. Решение Совета кантонов последовало за принятием аналогичного предложения Национальным советом 17 декабря в 2024 года.