Четверг, 15 Мая 2025 17:43

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении, где 15 мая обсуждаются поправки в законе "О военно-промышленном комплексе", ситуация вновь резко обострилась.

На этот раз причиной напряженности стало выступление депутата НС от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян. Депутат, в частности, отметила, что на фоне обсуждаемого вопроса о мерах по развитию ВПК страны, "лицо, захватившее в 2018 году власть в Армении, передала Азербайджану вооружений на сумму в $6 млрд". "Приходится констатировать, что это же лицо не способно требовать у Азербайджана возвращения захваченных территорий Армении. В конце концов, ни представленный законопроект, ни любой другой проект не изменит тот факт, что Никол (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.) отдал приказ солдату Республики Армения не открывать огонь, чтобы не защитить и не защищаться", - заявила Мкртчян.

В ответ вице-спикер РА Рубен Рубинян призвал Анну Мкртчян последовать примеру оппозиционной фракции "Армения" и покинуть зал заседаний. "От вас все равно никакой пользы. Что касается выражения "захватившее власть лицо ", то таковым является ваш политический и биологический отец. До свидания", - заявил Рубинян.

После этого заседание НС было объявлено завершенным.