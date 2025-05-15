Четверг, 15 Мая 2025 17:37

АрмИнфо. Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян встретился с председателем комиссии по делам диаспоры и Кавказа парламента Грузии Ираклием Заркуа.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, на встрече обсуждались возможности налаживания сотрудничества между профильными комиссиями парламентов двух стран.