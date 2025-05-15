Четверг, 15 Мая 2025 16:41

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) встал на сторону Индии в конфликте с Пакистаном.

"Индийцы и армяне: союз древней цивилизации. Индусы и христиане: плечом к плечу против сил ненависти и нетерпимости. Привлечь Турцию и Азербайджан к ответственности за разжигание пакистанской агрессии", - говорится в публикации ANCA в Твиттер (Х).

В общинной организации также призвали бойкотировать турецкие и азербайджанские товары.

Договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном была достигнута 10 мая при посредничестве США. Несмотря на это, через несколько часов после достижения прекращения огня, Индия заявила о нарушении договоренности Пакистаном. Тем не менее, 11 мая стало известно, что Индия открыла один из шлюзов на дамбе на реке Чинаб, откуда поступала вода в Пакистан.