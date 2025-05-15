Четверг, 15 Мая 2025 16:23

АрмИнфо. 15 мая парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального

Собрания РА Аленом Симоняном, находящаяся с официальным визитом в Астане, встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи спикер НС с удовлетворением отметил, что сотрудничество парламентов Армении и Казахстана носит стабильный характер.

Собеседники основное внимание уделили вопросам, связанным с региональными событиями и мирным процессом между Арменией и

Азербайджаном. Спикер НС представил своему коллеге проект "Перекресток мира", инициированный правительством РА, и подчеркнул важность разблокирования региональных инфраструктур.

На встрече была подчеркнута важность установления прямого регулярного воздушного сообщения между двумя странами. Особо подчеркивалось отношение властей и народа Казахстана к армянской общине.

Стороны также обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации и информационных технологий.

Маулен Ашимбаев приветствовал проведение 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP-17) в Армении в 2026 году и отметил, что Казахстан примет участие в этом важном мероприятии.