Четверг, 15 Мая 2025 16:15

АрмИнфо. В 9-м округе Парижа на улице Жан- Батист Сэй 9 состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти армянского интеллектуала, пионера проармянского движения во Франции, поэта и литературного критика Аршака Чопаняна.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, Аршак Чопанян долгие годы жил в этом историческом районе Парижа.

В ходе мероприятия выступили посол Армении во Франции Арман Хачатрян, мэр 9-го округа Парижа Дельфин Беркли, заместитель мэра Парижа по вопросам памяти и ветеранов Лоранс Патрис и президент Института Аршака Чопаняна Жан Сирапян.

Посол Армении выразил благодарность за инициативу, направленную на увековечение памяти армянского интеллигента. Хачатрян подчеркнул важную роль Аршака Чопаняна в зарождении проармянского движения во Франции в конце XIX века, после резни армянского народа в Османской империи, которое было поддержано такими видными представители французской интеллектуальной и политической элиты, как Анатоль Франс, Жан Жорес, Ромен Роллан, Шарль Пеген, Жорж Клемансо и другие.

Он также обратил внимание, что мемориальная доска Аршаку Чопаняну открывается в историческом армянском квартале Парижа, который своей жизненной силой сыграл важную роль в формировании нового поколения армянских интеллигентов с 1920-х годов, среди которых был и Аршак Чопанян.

Согласно журналу Арвестагир, Аршак Чопанян родился в 1872 году в Константинополе. Начальное образование он получил в школе Мкрухян в районе Пешикташ, с 1887 года учился в Центральной гимназии Константинополя. После окончания гимназии Аршак Чопанян преподавал в школах, в тоже время писал прозу, статьи знакомящие с французской литературой для газеты Арпиар Арпиаряна "Айреник" (Родина), став его постоянным автором. А после событий в Османской Турции в 1895 году, он вынужден был уехать в Париж уже на постоянное место жительства. В 1898 году в Париже Аршак Чопанян основывает литературно-художественный журнал "Анаит", с которым связана его дальнейшая жизнь. В Париже литературное творчество Чопаняна обретает новое дыхание, свободная от цензуры. "Анаит" выходит в свет в период с 1898-1911 и в период с 1929-1949. Чопанян был как редактором журнала, так и автором множество статей об армянской общественной, политической и культурной жизни, а также вел раздел новостей.