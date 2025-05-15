Четверг, 15 Мая 2025 15:03

АрмИнфо. Процесс выражения импичмента премьер- министру Армении Николу Пашиняну станет реальным, как только армянская общественность проявит активность. Об этом 15 мая в беседе с журналистами заявил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения", дашнакцакан Армен Рустамян.

Он напомнил, что их фракция уже выступала с заявлением по этому поводу, четко указав на отсутствие необходимых условий для реализации данного процесса в текущих реалиях. Тем не менее, Рустамян подтвердил свою позицию о необходимости импичмента. При этом дашнакцакан уверен, что неподобающее поведение депутатов в здании законодательного органа страны, постоянные словесные перепалки и потасовки, станут катализатором начала процесса импичмента Николу Пашиняну.

"Все, что происходит в парламенте Армении, в определенный момент вызовет нужную реакцию у армянского народа. Есть серьезные люди, которые анализируют ситуацию и понимают, что от правящей силы необходимо освободиться как можно скорее", - заверил оппозиционер.

В связи с этим Рустамян также отметил необходимость смены парламента в стране. "Если потребуется, пусть сменят весь парламент. Если все осознают, что текущий парламент представляет опасность для страны, то тогда станет реально предпринять конкретные шаги", - резюмировал Рустамян.

Напомним, что инициаторы гражданского движения "Мы бдим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107.

Добавим, что ранее данную инициативу с оговорками поддержали две оппозиционные фракции в парламенте Армении - "Честь имею" и "Армения".