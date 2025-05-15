Четверг, 15 Мая 2025 13:59

АрмИнфо. Патриарх Армянской Католической Церкви Рафаэль Петрос XXI встретился с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Патриарх подарил Папе мозаику с изображением Девы Марии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил викарий Армянского католического патриаршего института Зммар Маштоц Захтерян, который также находился в составе делегации Армянской католической церкви.

12-14 мая 2025 года в Риме состоялось празднование юбилея Восточно- Католических Церквей, в котором приняли участие верующие 23 Церквей, в том числе и верующие Армянской Католической Церкви. 12 мая в соборе Санта-Мария Маджоре в Риме состоялась Божественная литургия с участием кардинала Клаудио Гуджеротти, священнослужителей, представляющих Восточные Церкви, а также послы Армении при Святом Престоле и в Италии.