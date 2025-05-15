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АрмИнфо. Власти Армении ужесточают ответственность за уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы. Инициатива министерства обороны по определению форм уклонения граждан от прохождения учебных сборов, уточнения квалификации деяния и ужесточения ответственности за совершенное деяние в совокупности с рядом обстоятельств, а также уточнения задач и полномочий военной полиции была одобрена кабмном 15 мая на очередном заседании.
В частности, как говорится в проекте решения, уклонение от участия в военных сборах гражданина, вызванного на объявленные сборы, выразившееся в нарушении обязанности явиться в военный комиссариат по месту учета для участия в сборах, либо в непрохождении установленного законом медицинского освидетельствования и обследования, либо в отказе от участия в сборах, либо в ином уклонении от участия в сборах, при отсутствии предусмотренных законом оснований, не подлежащих вызову на сборы, наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцатикратного размера штрафа, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Данное деяние, совершенное путем причинения себе телесных повреждений или путем симуляции болезни, или путем подделки документа или иного обмана наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно явилось и приняло участие в учениях.
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|Адвокат: рано или поздно привлечение сотрудников полиции к ответственности неизбежно
|Глава МВД Армении и посол Греции коснулись диалога о либерализации визового режима, запущенного с ЕС
|Один из обвиняемых в избиении Арарат Мирзояна получил 3,5 года тюрьмы
|Адвокат напоминает: Указ о роспуске Арцаха не имеет юридической силы и противоречит Конституции НКР
|Уголовное дело в отношении командиров воинской части и батальонов, связанное с 44- дневной войной, направлено в суд
|Решение проблем призыва на военную службу власти Армении видят в легализации всех существующих рисков - депутат
|Мирзоян и Муцунски обсудили возможности расширения отношений между Арменией и Северной Македонией
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|Главы оборонных ведомств Армении и Германии обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
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|Свыше 100 музеев Армении присоединятся к общеевропейской инициативе <Ночь музеев>
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