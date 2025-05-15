Четверг, 15 Мая 2025 13:48

АрмИнфо. Власти Армении будущим водителям дадут возможность сдать экзамен на права повторно в выбранный день за дополнительную плату. Также отпадет необходимость в обязательном ношении пластиковых прав. Постановление принято 15 мая на очередном заседании правительства.

В частности, законопроектами предлагается предусмотреть возможность передвижения по территории Республики Армения без физического наличия свидетельства о регистрации и водительского удостоверения, если эти документы предоставлены компетентными органами Республики Армения.

Вместе с тем, проект не будет исключать наличие физического свидетельства о регистрации и водительского удостоверения, но по желанию заявителя будет предоставлена возможность предоставления им их цифровой версии.

Законопроектом также предлагается установить государственную пошлину за выдачу электронных версий водительских удостоверений и свидетельств о регистрации в размере, предусмотренном за выдачу их физических версий.

Также предлагается предусмотреть государственную пошлину за доставку номерных знаков транспортных средств и свидетельств о регистрации, принимая во внимание тот факт, что вес номерных знаков составляет около 480 граммов, стоимость доставки заказанной посылки которой составляет около 2000 драмов, согласно почтовому калькулятору (https://www.haypost.am/am/postalcalculator), и предусмотреть пошлину в размере 5000 драмов за данную услугу в комплексе с оказанием услуги доставки.

В связи с общественным спросом предлагается также предусмотреть государственную пошлину за внеочередное участие в теоретических и (или) практических экзаменах на получение водительских прав в размере от 30 до 45 тыс. драмов в зависимости от выбора дня, когда кандидат в водители предпочитает сдавать данный экзамен. Если вторая и последующие попытки сдачи закончилась неудачей, экзамен можно пересдать на седьмой (14-й) день.

Инициатива, в случае ее одобрения, вступает в силу с 1 сентября 2025 года.