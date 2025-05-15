Четверг, 15 Мая 2025 13:46

АрмИнфо. Нынешняя оппозиция в Национальном Собрании Армении боится пригласить своих лидеров к трибуне НС. Об этом 15 мая журналистам заявил депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

По его словам, оппозиция прекрасно понимает, что их лидеры - второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саркисян - неспособны ответить на вопросы, интересующие армянское общество. "И Роберт Кочарян, и Серж Саргсян перепуганы возможностью встать перед трибуной парламента. Если они считают себя абсолютно невиновными за ситуацию в стране, пусть придут и ответят на все наши вопросы", - сказал представитель власти, добавив, что оба никогда не обслуживали интересы парламентаризма.

Алексанян добавил, что Роберт Кочарян - это одно понятие, а возглавляемый им блок "Армения" - совершенно иное понятие. Второй президент РА ограбил страну, и выглядит смехотворным утверждение его сына - депутата НС Левона Кочаряна о том, что объем награбленного якобы составляет $$4 млрд, а с семьи требуют $200 млн. "Они уволокли от народа $200 млрд, вы понимаете о какой сумме идет речь? Откуда у них такие деньги. Говорить о трудолюбии членов семьи Кочарян не приходится и выглядит просто смешно", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что оппозиции в НС уже некуда опускаться. "Если провести мониторинг по оскорблениям с ее стороны в адрес власти, которые мы

проглотили, всем станет ясно, насколько мы в реальности сдержаны. Однако и наше терпение не беспредельно, оно постепенно накапливается и в один момент дает о себе знать", - сказал парламентарий, добавив, что когда представители оппозиции говорят о коррупции во власти, будучи самим памятниками коррупции, свидетельствует об их уровне.