Четверг, 15 Мая 2025 13:42

АрмИнфо. Программа мероприятий правительства Армении на 2021-2026 годы не предусматривала изменений в Конституции Армении, тем более принятия новой. Об этом 15 мая в беседе с журналистами заявил общественный деятель, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян, после встречи с независимым депутатом Гегамом Назаряном в рамках приема граждан в парламенте РА. Целью встречи было обсуждение вопроса, связного с инициирование процесса выражения импичмента действующему премьеру Армении.

Кроме того, по словам общественника, в программе правительства не содержится ни одного упоминания о намерении отказаться от Декларации о независимости Армении. "Эти положения даже не входили в предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор'", - добавил Казарян.

Касаясь в этом ключе инициативы выражения импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, дипломат выразил убеждение, что данный процесс может быть эффективным инструментом для лишения армянского премьера власти. Он отметил, что произошедшая стычка между депутатами на заседании парламента, а также угрозы, озвученные самим премьер-министром в адрес оппонентов, подтверждают необходимость реализации таких мер.

"Автором создавшейся в парламенте Армении напряженной ситуации является премьер- министр Никол Пашинян. Его присутствие на заседаниях Национального Собрания и формат вопросов-ответов должны обеспечивать отчетность правительства перед парламентом, однако мы наблюдаем обратное. Поведение премьера во время заседаний недопустимо и является нарушением Конституции Армении",- резюмировал Казарян.

Напомним, что инициаторы гражданского движения "Мы бдим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107.