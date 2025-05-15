Четверг, 15 Мая 2025 12:18

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, обвиняемый в покушении на убийство из хулиганских побуждений К.Б. 8 мая 2025 года передан компетентным органам Республики Казахстан.