Четверг, 15 Мая 2025 11:27

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Албанию.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян примет участие в 6-м саммите Европейского политического сообщества.

В Албании запланированы двусторонние встречи с рядом международных партнеров.