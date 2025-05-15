Четверг, 15 Мая 2025 11:19

АрмИнфо. Армения и США в рамках диалога обсуждают широкий спектр вопросов повестки отношений. Об этом заявила пресс- секретарь МИД Ани Бадалян касаясь слов спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что Армения и Азербайджан могут присоединиться к соглашениям Авраама.

"В рамках диалога с американской стороной обсуждаются различные темы. Как сложившееся стратегическое партнерство, так и инициативы, способствующие установлению мира в регионе, могут, конечно, предоставить новые возможности", - отметила она в беседе с Общественным телевидением Армении.

Ранее Уиткофф в беседе с Breitbart News заявил о вероятности расширения соглашений Авраама в течение нескольких месяцев, а не лет.

"Я полагаю, что относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации ситуации вокруг Ливана и даже Сирии. Это может произойти с Ливией. Это может произойти, и я говорю о присоединении стран к Авраамским мирным соглашениям, это может произойти с Азербайджаном и Арменией, где мы считаем, что мы очень, очень близки к урегулированию

- окончательному урегулированию - конфликтов в этих странах. Я считаю, что обе страны могут быть готовы присоединиться к Авраамским мирным соглашениям. Так что это огромная инициатива для президента. Это способствует миру и стабильности в регионе в целом. Мы собираемся привлечь четыре или пять, может быть, шесть стран к Авраамским мирным соглашениям в ближайшие пару месяцев, и это станет большим сигналом миру о внешнеполитических инициативах президента Трампа в мире", - отметил он.