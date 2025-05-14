Среда, 14 Мая 2025 18:12

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет Армении выяснил, что кандидат от блока партий, участвующих в назначенных на 30 марта 2025 года внеочередных выборах Совета старейшин общины Гюмри, обещал жителю города Гюмри избирательную взятку в обмен на участие в выборах, а также обеспечение вербовки избирателей для голосования за представляемый им блок партий.

В частности, в ходе предварительного расследования установлено, что указанный житель обратился к ряду лиц из своего окружения, имеющих право голоса, с призывом принять участие в выборах и проголосовать за указанный блок, а полученные по этому поводу сведения передал кандидату, предложившему избирательную взятку.

В ходе предварительного следствия двум вышеуказанным лицам были предъявлены обвинения в совершении предикатных преступлений, предусмотренных статьями 218 и 219 части 1 Уголовного кодекса Республики Армения, а именно в получении и даче предвыборной взятки. В качестве меры пресечения к ним применена мера административного надзора.

Напомним, что 27 марта Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках дела о даче и получении избирательных взяток, а также нарушении запрета на благотворительность во время выборов в Гюмри задержано 8 человек, в том числе отец и сын кандидата в мэры Гюмри от оппозициoнного блока <Наш город> Мартуна Григоряна - Карен и Камо Григоряны. 28 марта были освобождены из зала суда. В отношении Камо Григоряна суд избрал меру пресечения в виде административного надзора и запретил ему покидать квартиру с восьми вечера до восьми утра.