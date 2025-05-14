Среда, 14 Мая 2025 15:55

АрмИнфо. Армения подтверждает свою решительную поддержку "Новому демократическому пакту" для Европы. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян в своем выступлении констатировал, что мир сегодня сталкиваемся с критическими вызовами. По его словам, эрозия мультилатерализма и ослабление системы прав человека, тревожная тенденция к отступлению от демократии, а также нарастающее разочарование общественности в демократических институтах и гибридные угрозы представляют собой некоторые из этих вызовов.

Мирзоян добавил, что в этом контексте восстановление доверия к демократическому управлению, укрепление его основополагающих принципов и его содержательная адаптация имеют ключевое значение для защиты и продвижения наших общих ценностей.

"Здесь я хотел бы отметить ценную работу, проделанную Генеральным секретарем и его командой по разработке и запуску "Нового демократического пакта" для Европы. Армения подтверждает свою решительную поддержку этой инициативы и готова активно способствовать достижению ее целей, чтобы сделать демократию более устойчивой, инклюзивной и готовой к будущему. В этом контексте я рад отметить, что моя страна продвигается в укреплении различных столпов демократии и улучшении позиций в различных индексах, в последнее время в области свободы СМИ заняв лидирующие позиции в регионе", - сказал глава МИД Армении.

В контексте процессов в регионе, Мирзоян отметил, что в условиях текущей геополитической напряженности и неопределенности Армения остается твердо приверженной продвижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

"Как вам известно, Армения и Азербайджан объявили, что проект мирного договора был согласован и завершен. Примечательно, что одно из положений сегодняшних министерских решениях, еще раз подтверждает этот важный этап и призывает к скорейшему подписанию и ратификации соглашения. Я подтверждаю готовность Армении незамедлительно следовать этому пути", - сказал Мирзоян.

В заключение он подтвердил решительную поддержку и готовность Армении к дальнейшему сотрудничеству в достижении общих целей.