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АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) приняло решение освободить от должности временно исполняющего обязанности директора школы в с. Мердзаван (община Паракар, Армавирская область) за поддержку учащихся в бойкоте против учителя истории.
Отметим, что в сети распространились видеокадры того, как учащиеся школы освистывают учителя истории за определенные высказывания, по их словам, <пропагандирующие любовь к туркам>. Однако сам педагог опровергает эти заявления, утверждая, что это организованная против него травля, которая началась еще в марте.
МОНКС решительно осудило инцидент, произошедший в Мердзаванской школе и назвало отношение к учителю истории, при участии в.и.о.директора школы, некоторых учителей, учеников и их родителей, недопустимым. В ведомстве отметили, что в установленном порядке в учебном заведении будет назначен новый в.и.о. директора. Кроме того, Министерство предпримет все необходимые меры, включая законодательные, для защиты прав учителей в учебных заведениях и создания здоровых, уважительных и безопасных условий в образовательной среде. <Средняя школа села Мердзаван будет находиться под особым мониторингом с целью изучения всех существующих проблем и принятия необходимых мер, поскольку зафиксированный инцидент свидетельствует о глубинных и многослойных проблемах, укоренившихся в школе>, - было отмечено в заявлении МОНКС.
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|Главы оборонных ведомств Армении и Германии обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
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|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Свыше 100 музеев Армении присоединятся к общеевропейской инициативе <Ночь музеев>
|Армянские школьники завоевали серебро на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
|Омбудсмен Армении: Система оказания медпомощи в тюрьмах нуждается во всеобщем реформировании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Омбудсмен Армении: За здоровье армянских военнослужащих ответственность несет государство
|Министры обороны Армении и Великобритании договорились учредить должности военных атташе
|Армения и Индия сверили часы по повестке сотрудничества в сфере безопасности
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|Папикян в Берлине участвует в Министерской встречи ООН по вопросам миротворчества
|Вице-премьер Армении обсудили c чиновником из Еврокомиссии перспективы разблокирования региональных коммуникаций
|Земля, расположенная на территории городского парка Иджевана, возвращена общине
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|Комиссия США по религиозной свободе проведет слушания по Азербайджану
|После двух часов ожидания: Посол Грузии в Армении согласился выслушать проблемы армянских производителей
|Армения примет 15-ю консультативную конференцию "Культурные пути"
|В Армении нет системной коррупции, заверяет глава Антикоррупционного комитета
|Официально: Директор Ереванского ТЮЗа уволен
|Фонд "The Max Foundation" планирует расширить сотрудничество с Минздравом Армении
|Швейцарский депутат: Надеюсь, мир наконец-то выступит за право на возвращение перемещенных из Нагорного Карабаха
|Глава Антикоррупционного комитета не видит коррупционных рисков в карьерном взлете жены главы правящей фракции НС
|Депутат: Институт ареста у нас повсеместно злоупотребляется
|Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц общины Варденис
|Возрастной ценз для приема детей в школы Армении в определенных случаях может быть повышен до 7 лет
|Стадион <Мартуни> в Гегаркуникской области Армении возвращен общине
|Премьер-министр направил поздравительное послание Папе Римскому Льву XIV
|Генпрокуратура РА: около $100 тыс. будет возвращено государству
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|Оппозиционный деятель предлагает депутатам Парламента Армении инициировать процесс выражения недоверия премьеру
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