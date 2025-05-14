Среда, 14 Мая 2025 15:51

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) приняло решение освободить от должности временно исполняющего обязанности директора школы в с. Мердзаван (община Паракар, Армавирская область) за поддержку учащихся в бойкоте против учителя истории.

Отметим, что в сети распространились видеокадры того, как учащиеся школы освистывают учителя истории за определенные высказывания, по их словам, <пропагандирующие любовь к туркам>. Однако сам педагог опровергает эти заявления, утверждая, что это организованная против него травля, которая началась еще в марте.

МОНКС решительно осудило инцидент, произошедший в Мердзаванской школе и назвало отношение к учителю истории, при участии в.и.о.директора школы, некоторых учителей, учеников и их родителей, недопустимым. В ведомстве отметили, что в установленном порядке в учебном заведении будет назначен новый в.и.о. директора. Кроме того, Министерство предпримет все необходимые меры, включая законодательные, для защиты прав учителей в учебных заведениях и создания здоровых, уважительных и безопасных условий в образовательной среде. <Средняя школа села Мердзаван будет находиться под особым мониторингом с целью изучения всех существующих проблем и принятия необходимых мер, поскольку зафиксированный инцидент свидетельствует о глубинных и многослойных проблемах, укоренившихся в школе>, - было отмечено в заявлении МОНКС.