Среда, 14 Мая 2025 15:45

АрмИнфо. Антикоррупционный суд принял к рассмотрению очередной иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего начальника таможни <Звартноц> Армена Альбертовича Степаняна и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения.

Согласно сообщению надзорного органа, конфискации подлежат: 28 объектов недвижимости; 3 движимых имущества; рыночную стоимость 1 транспортного средства; участие в 1 юридическом лице; непогашенная часть облигаций на сумму 234 млн. 156 тыс. драмов, приобретенных в долг; 1 млрд 265 млн драмов в качестве остатка денежных средств незаконного происхождения; 709 млн 616 тыс. драмов в качестве общей суммы денежных средств незаконного происхождения, не обоснованных законными доходами; 709 млн 616 тыс. драмов в качестве общей суммы денежных средств, переданных или неустановленных добросовестными приобретателями незаконного происхождения; право требования займа в размере 4 млн драмов и вклад в размере около 3 млн драмов.