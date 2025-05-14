Среда, 14 Мая 2025 14:14

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении вновь скандал, он последовал во время выступления вице-спикера НС Акопа Арашакяна, который обвинил представителей оппозиции во всех смертных грехах.

Аршакян отметил, что в народе много различных слухов и разговоров, на которые власти не реагируют. В частности, люди много говорят, что отец второго президента РА Роберта Кочаряна являлся турком по национальности. "Но ведь мы об этом не говорим. Говорят, что он и его окружение ни для карабахцев, ни для Нагорного Карабаха ничего не сделали, оставили в свое время эту территорию и переехали в Армению. Люди говорят также, что они предатели без родины, но ведь мы о подобном не говорим", - подчеркнул Аршакян, что вызвало резко негативную реакцию со стороны присутствующего в зале заседаний депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна, который встал на защиту своего отца - второго президента РА Роберта Кочаряна.

"Сиди на месте и замолкни, поддерживай атмосферу корректности. Прямо сейчас вышвырну тебя, Левон, из зала заседаний. Сиди спокойно на месте и не жестикулируй", - прикрикнул вице-спикер в ответ на выкрики Кочаряна- младшего.

Данное заявление вполне естественно вызвало резко отрицательную реакцию оппозиционных фракций, которые массово начали покидать зал заседаний НС. Во время массового исхода оппозиционеров произошла очередная стычка с представителями партии власти, в ходе которой парламентарии устроили потасовку. Однако спустя некоторое время ситуация успокоилась, и ряд депутатов НС вернулась в зал заседаний.