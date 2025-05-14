Среда, 14 Мая 2025 14:02

АрмИнфо. Правительство Никола Пашиняна уже 8 лет кормит народ обещаниями, и все вторит про строительство 300 школ и 500 детских садов, а наделе не построено и 10% из заявленного. Об этом 14 мая с трибуны парламента заявил депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

Депутат обратил внимание, что действующая власть и представители правящей фракции, в своих выступлениях говоря о том или ином достижениях за семь лет пребывания у власти, используют глаголы в форме Present Continuous, говоря "мы делаем", и возникает риторический вопрос, а что же вы сделали за столько лет, каков конечный результат. "Они утверждают, что строят 300 новых школ и 500 детских садов на восьмом году своего нахождения у власти, но сколько же на деле построенного из этого - 10%, 12% или сколько", - вопрошал депутат.

В этом ключе Хачатрян подчеркнул, что важен не столько сам процесс, сколько конечный результат, конечный продукт, созданный в результате приложенных усилий, а конечного результата или продукта нет.

Далее депутат коснулся провозглашенной властью борьбы с коррупцией, и заметил, что нынешнее руководство Армении борется с коррупцией так же, как когда-то президент Азербайджана Ильхам Алиев "якобы решал вопрос так называемых насильственно перемещенных азербайджанцев". Хачатрян пояснил, что тогда Алиев не имел намерения защищать права этих людей, а использовал ситуацию для политических спекуляций.

"Ясно, что это было блефом. Он говорил о миллионе беженцев, но до сих пор на оккупированные территории Арцаха даже 10 тысяч человек не вернулось", - обратил внимание Хачатрян.

Депутат заверил, что цель нынешних властей Армении заключается не в реальной борьбе с коррупцией или устранении ее последствий, а лишь в имитации некого процесса без конечного результата и адресатов.