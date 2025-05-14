Среда, 14 Мая 2025 13:05

АрмИнфо. Находящийся в Казахстане с официальным визитом председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 14 мая провел встречу с председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым.

Как передает пресс-служба НС, выразив признательность Ерлану Кошанову за приглашение, а также за теплый прием, Ален Симонян подчеркнул, что Армения высоко ценит партнерские отношения с Казахстаном и готова приложить усилия для их дальнейшего углубления. В этом контексте спикер НС коснулся темы углубления сотрудничества между законодательными органами, предложив рассмотреть формат межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух государств.

Говоря о региональных развитиях и необходимости подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Ален Симонян поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку проекта "Перекресток мира", представленного правительством Республики Армения.

Ален Симонян также обратил внимание коллеги на проблему военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане лиц. Он пригласил Ерлана Кошанова посетить Армению с официальным визитом.

После встречи Ален Симонян в сопровождении коллеги осмотрел здание парламента Казахстана.