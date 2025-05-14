Среда, 14 Мая 2025 12:26

АрмИнфо. Один из обвиняемых в избиении бывшего председателя Национального Собрания РА, а ныне министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна Ара Бадоян получил 3,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает "Армлур".

Источник указывает, что с учетом проведенного в ходе предварительного следствия заключения Ара Бадояну осталось провести в неволе один год, 11 месяцев и 23 дня.

Источник также указывает на то, что сразу после оглашения решения суда Бадояну стало плохо, пришлось вызвать "скорую помощь".

Напомним, что ранее в ходе представления отчета о деятельности Следственного комитета в 2024 году глава ведомства Артур Погосян сообщал, что по этому делу в ближайшее время будут новые задержания.

Ранее Арминфо сообщало, что по факту избиения Мирзояна были задержаны два человека - Ара Бадоян и Торгом Асатрян. Оба свою вину отрицают.

10 ноября 2020 года, после вступления в силу трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, участники акции протеста ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. Протестующие также напали на тогдашнего спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его.