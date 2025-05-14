Среда, 14 Мая 2025 11:47

АрмИнфо. Решение проблем, возникающих на разных этапах призыва на действительную военную службу, власти Армении видят не в снижении коррупции, закрытии имеющихся "лазеек" или устранении причин уклонения от военной службы, а в форме легализации всех существующих рисков. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, власти, которые вначале приравнивают миссию защиты родины к обычной профессиональной занятости, превращает службу в простую работу, а затем провозглашает героем не слугу, готового пожертвовать своей жизнью ради родины, а простого налогоплательщика, задается вопросом, почему люди избегают службы, почему не решаются выбрать военную профессию или почему кадровые офицеры и контрактники увольняются.

"Власти, попирающие фундамент, систему ценностей и идеологическую основу вооруженных сил, хотят убедить людей в том, что основой боеспособности армии, ее кадрового состава и угрожающего состояния призыва являются исключительно финансы, которые можно изменить ценой новой социальной поляризации и внутреннего раскола", - отметил депутат НС РА.

Напомним, что в обращение НС вводится проект поправок в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего", согласно которым при смене гражданства Армении лицами до 18 лет будет взиматься госпошлина в размере 15 млн драм. С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Айк Саркисян. Указанный размер государственной пошлины в 15 млн драм по замыслу Саркисяна, будет соответствовать сумме, которую должны выплатить лица, достигшие 27-летнего возраста и уклонявшиеся от службы в вооруженных силах страны, что позволит им избежать уголовного наказания. Кроме того, депутат предложил на 10 лет увеличить предельный возраст для призыва на действительную воинскую службы - с 27 до 37 лет.