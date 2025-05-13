Вторник, 13 Мая 2025 23:21

АрмИнфо. Армянские школьники завоевали серебро на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая проходила с 5 по 13 мая в Белу-Оризонти, Бразилия.

В олимпиаде, которая проводилась в 3 этапа (2 теоретических и 1 практический ), приняли участие в общей сложности 190 учащихся из 40 стран.

Армянскую команду представляли ученик 12-го класса Ванадзорской специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук Арман Харатян и ученица 12-го класса Гюмрийского колледжа <Фотон> Севада Арутюнян. Руководителем команды стал сотрудник Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии Национальной академии наук Республики Армения, председатель Республиканской комиссии по олимпиаде по химии Андраник Давинян.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, на предыдущей 58-й Менделеевской олимпиаде, которая проходила в Китае, сборная Армении завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

В общей сложности наша сборная на международной Менделеевской олимпиаде завоевала 45 медалей (1 золотую, 9 серебряных и 35 бронзовых).