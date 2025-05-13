Вторник, 13 Мая 2025 16:01

АрмИнфо. Наполнение водохранилища Веди началось. Об этом в своем микроблоге в Х (ранее Твиттер) написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Он напомнил, что 80% строительства водохранилища финансируется Французским агентством развития. <Это крупнейшая плотина, которая была построена в Армении с момента провозглашения независимости. В Армении Франция вкладывает свои ресурсы в реализацию своих убеждений>, - написал посол. Напомним, что 26-го января 2016 года с целью финансирования строительства водохранилища в Веди Французское агентство развития выделило Республике Армения кредит в размере 75 млн евро (софинансирование правительства РА составит 15 млн евро.), в рамках которого планируется построить водохранилище объемом в 29,4 куб.м, а и водной поверхностью в 120 га. Источниками воды станут реки Араратской области - Веди и Хосров. Отмечалось, что полная реализация программы даст возможность облегчить дефицит воды в Араратской долине, а также перейти от механического орошения к системе подачи самотеком, что, в свою очередь, приведет к экономии электроэнергии. В результате реализации программы, водозабор из озера Севан сократится на 19 млн куб.м. (обеспечивая бесперебойное и надежное орошение около 3220 га. земли.), а площадь орошаемых земель увеличится примерно на 300 га. После эксплуатации водохранилища будут отключены 11 помповых станций, а еще 3 - частично, экономия в годовом разрезе составит порядка 1 млрд драмов или 19 млн кВт.ч. электроэнергии. Потери внутрисетевых хозяйств сократятся на 20- 25%. Программу изначально планировалось завершить в течение четырех лет.

Отметим, что в январе этого года говорилось, что завершено 98% строительных работ Вединского водохранлища. Еще в конце февраля 2022 года тогдашний министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян заявлял, что около 80% основных работ по строительству дамбы проведено, и в конце 2022 года строительство водохранилища будет завершено.