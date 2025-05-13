Вторник, 13 Мая 2025 15:02

АрмИнфо. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) 5 июня проведет слушания по ситуации в Азербайджане, на которых будет обсуждаться вопросы связанные, в том числе и с уничтожением армянского культурного наследия в оккупированном Арцахе.

Согласно анонсу на сайте USCIRF, условия религиозной свободы в Азербайджане остаются тревожными. "Закон о религии в стране налагает обременительные требования к регистрации религиозных общин для законного осуществления религиозной деятельности. В последние годы после ухудшения отношений с Ираном правительство Азербайджана арестовало и заключило в тюрьму рекордное количество мусульман­шиитов, предположительно по религиозными мотивам. Многие из заключенных обвиняли правоохранительные органы в физическом насилии и других формах жестокого обращения. Религиозные объекты в Нагорном Карабахе по-прежнему находятся под угрозой, поскольку власти Азербайджана развивают регион и уничтожают армянское культурное наследие", - говорится в сообщении USCIRF.

Отмечается, что в феврале представители USCIRF посетили Азербайджан, чтобы изучить состояние религиозной свободы в стране и встретиться с представителями религиозных общин, правозащитниками и государственными чиновниками.

"В своем ежегодном отчете за 2025 год USCIRF рекомендовал Государственному департаменту США включить Азербайджан в Специальный список наблюдения за грубые нарушения религиозной свободы", - говорится в сообщении.