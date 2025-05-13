Вторник, 13 Мая 2025 14:58

АрмИнфо. У посольства Грузии в Армении с 12:00 проходит акция протеста с участием производителей вино-коньячной продукции и транспортных компаний. Больше месяца машины стоят на терминале Гези в Грузии, ожидая результатов лабораторной экспертизы, которую провела транзитная страна. Каких-либо обоснований и разъяснений на этот счет грузинская сторона не предоставила.

Как рассказали участники акции, являясь транзитной страной, Грузия не имеет права задерживать на месяц и более машину с грузом и проводить лабораторные исследования. Производители не против осмотра груза, если есть какие-либо подозрения на контрабанду, однако, в случае транзита - проведение экспертизы и задержка машин неприемлема.

Они сообщили, что обращались в Министерство экономики Армении на уровне замминистра. <Нам лишь сказали, что данным вопросом сейчас занимаются. Но уже порядка месяца наша первая машина стоит в Грузии, а в целом, у нас 5 машин стоит на терминале Гези Мы не понимаем, чем это обусловлено. Не понимаем, как могут сорвать таможенные пломбы с транзитного груза, взять образцы и держать машины больше месяца>, - вопросил один из участников акции.

Компании понесут крупные финансовые потери не только из-за простоя груза, но и из-за разрыва отношений с партнерами, которые сейчас ожидают поставки товара.

Спустя двух часов ожидания Посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе выразил готовность принять двух участников акции протеста, чтобы выслушать их проблемы и замечания.

Отметим, что днями ранее министр экономики Армении Геворг Папоян коснувшись ситуации с простоем армянских грузов на терминале Гези, отметил, что ведутся соответствующие переговоры с грузинскими партнерами.