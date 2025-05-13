Вторник, 13 Мая 2025 14:01

АрмИнфо. В 2026 году Армения примет 15-ую консультативную конференцию "Культурные пути".

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, предложение о проведении конференции было единогласно одобрено управляющим советом частичного расширенного соглашения Совета Европы на ежегодном заседании в Люксембурге. В ходе заседания членом Совета директоров была избрана начальник управления культурного наследия и народных ремесел МОНКС Астхик Марабян, представившая данное предложение.

В рамках ежегодного заседания Совета управления также были рассмотрены восемь новых заявок на участие в программе "Культурные пути", а также обновлён текущий статус восьми существующих маршрутов и двух с чрезвычайным статусом.

Как напомнили в Министерстве, консультативная конференция является ключевым событием программы Совета Европы "Культурные пути", ежегодно собирающим около 300 участников из стран-членов соглашения для обсуждения актуальных тем. Проект направлен на создание платформы для культурного диалога, способствующего сохранению и развитию природного и культурного наследия как важнейшего фактора устойчивого культурного и социального прогресса. В то же время, он демонстрирует, как культурное наследие различных европейских стран способствует сохранению и жизнеспособности общего культурного наследия.

Армения является полноправным членом расширенного соглашения "Культурные пути" с 2015 года. Страна также участвует в таких культурных маршрутах, как "Винные тропы", "Импрессионизм", "Тропы доисторических петроглифов", "Европейские кладбища", "Путь европейской сказки" и "Европейский путь еврейского наследия". Кроме того, в 2023 году был утверждён картографический документ культурных маршрутов Армении.