Вторник, 13 Мая 2025 13:04

АрмИнфо. В Армении нет системной коррупции, есть отдельные проявления коррупции в различных системах. Об этом заявил председатель Антикоррупционного комитета Артур Наапетян 13 мая в парламенте.

<Могу заверить, что Антикоррупционный комитет ведет каждодневную работу по выявлению, раскрытию и предотвращению проявлений коррупции>, - авторитетно заверил он.

Напомним, что еще в 2023 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что системной коррупции в Армении нет. Просто повысилась выявляемость коррупции, добавил он. С заявлением аналогичного содержания выступила также министр юстиции РА Србуи Галян. <В Армении нет системной коррупции, есть эпизодические случаи>, - заявила она отметив, что виды и природа коррупции часто неправильно интерпретируются в обществе.