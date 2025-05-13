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АрмИнфо. В Армении нет системной коррупции, есть отдельные проявления коррупции в различных системах. Об этом заявил председатель Антикоррупционного комитета Артур Наапетян 13 мая в парламенте.
<Могу заверить, что Антикоррупционный комитет ведет каждодневную работу по выявлению, раскрытию и предотвращению проявлений коррупции>, - авторитетно заверил он.
Напомним, что еще в 2023 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что системной коррупции в Армении нет. Просто повысилась выявляемость коррупции, добавил он. С заявлением аналогичного содержания выступила также министр юстиции РА Србуи Галян. <В Армении нет системной коррупции, есть эпизодические случаи>, - заявила она отметив, что виды и природа коррупции часто неправильно интерпретируются в обществе.
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|Депутат от правящей партии: Сокращение числа военнослужащих произошло еще до 44-дневной войны 2020 года
|Глава СК: события 9 ноября 2020 года рассматриваются в СК Армении, как попытка свержения конституционного строя
|ВТБ (Армения) в 2,5 раза увеличил объем выдачи кредитов на основе кредитной истории заемщика
|Омбудсмен культурного наследия: Азербайджанцы уничтожили в оккупированном Арцахе мемориальный комплекс Майраберд
|Глава МИД Армении и посол Китая обсудили возможности расширения двустороннего партнерства
|СК Армении не видит необходимости в уголовном преследовании полицейских, применивший насилие в отношении молодого активиста
|Правительство РА предлагает применять в отношении недвижимых памятников выражение "археологический памятник"
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|Власти Армении хотят сформировать в стране аукционный рынок культурных ценностей
|Сильный ветер в Армении повредил кровли крыш, автомобили и повалил деревья - МВД
|По результатам следственных действий были идентифицированы многие лица, принимавшие участие в беспорядках 9 ноября 2020 года - глава СК
|Родители учащихся школы Пушкина продолжают бойкот: проходит встреча с замглавой МОНКС, затем состоится в мэрии с начальником управления образования
|Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске
|Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество семьи второго президента РА
|Сборная Туркменистана по киокушинкай каратэ приняла участие в международном турнире в Армении
|Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году
|Адвокат: Пытки в отношении журналистки Лилит Агекян являются следствием критики в адрес полицейского
|Депутат НС от оппозиции потребовал от генпрокурора дать правовую оценку заявлению представителя МО РА
|Гарегин II подчеркнул важность реакции международного судебного сообщества на защиту справедливых прав насильственно перемещенных армян Арцаха
|В собственность армянского государства возвращено имущество на сумму порядка $600 млн - депутат от партии власти
|В Госдепе США подтвердили приверженность установлению мира между Арменией и Азербайджаном
|Путин: Для всех лидеров государств было особой честью приветствовать на трибунах ветеранов войны из России, из Израиля, Армении, Монголии
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|Министр обороны Армении отправился в Германию
|Ереван приветствовал договоренности о перемирии между Индией и Пакистаном
|Оппозиционер: власти Армении в отношениях с Азербайджаном пошли по самому пагубному пути
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