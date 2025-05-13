Вторник, 13 Мая 2025 13:02

АрмИнфо. Директор Ереванского Театра юного зрителя (ТЮЗ) Эмин Торосян уволен. Об этом он сообщил на странице ТЮЗа в Фейсбук.

В частности, Торосян отметил, что получено решение мэрии Еревана о том, что с сегодняшнего дня, 13 мая 2025 года, на основании необоснованного доклада начальника управления культуры мэрии Еревана Гоша Саркисяна на имя мэра Еревана, его деятельность в качестве директора ТЮЗ-а прекращается путем одностороннего расторжения трудового договора. <Комментарии считаю лишними. Более важное значение я придаю следующему: выражаю благодарность профессиональному театральному сообществу и любителям театра, моим коллегам, всем людям, поднявшим голос своего справедливого протеста, за поддержку, оценки, за то, что они остаются сильными духом, не теряют энтузиазма и искренние пожелания.

Вера вселяет надежду на то, что вместо произвола, угодливости и дилетантизма наше завтра, тем не менее, будет руководствоваться приоритетом приверженности справедливости, беспристрастности, профессионализма, здоровых человеческих отношений, и не менее здоровой логики.

Выражаю особую благодарность родному театру, преданному своему делу персоналу, членам художественно-творческой группы, артистам, сотрудникам всех служб за плодотворную совместную семилетнюю деятельность

Мы руководствовались намерением быть в согласии и построить нерушимую дружбу во имя нашей молодой аудитории.

Надеюсь, эти года вы считаете плодотворными, поскольку за это время мы вместе создали и подняли на сцену спектакли, отличающиеся своими современными подходами и решениями.

Благодарю вас уважаемые и дорогие люди. Счастливо оставаться>, - говорилось в послании уже экс-директора ТЮЗа. Отметим, что Эмин Торосян был назначен на должность главы Ереванского Театра юного зрителя в мае 2019 года. Несколько дней назад в СМИ тиражировалась информация о возможном снятии Торосяна с этого поста. В мэрии сообщали, что в деятельности ТЮЗа возникли определённые проблемы, в связи с чем было проведено исследование. В связи с этим мэрия потребовала разъяснения у руководства театра. Однако в одном из последних интервью сам Торосян днями ранее рассказал, что мэрия предложила расторгнуть трудовой договор ввиду нанесенного материального ущерба организации, в частности, речь шла о каком-то недочете с предоставлением 1200 пригласительных или бесплатных билетов по итогам первого квартала. Но сам Торосян высказал мнение, что с билетами не может быть каких-либо проблем, соответственно, причина подобного решения кроется в чем-то ином.