Понедельник, 12 Мая 2025 19:54

АрмИнфо. Оппозиционный общественный деятель Эдуард Казарян предлагает депутатам Парламента Армении инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатом Арманом Казаряном (от фракции <Армения>) в Нацсобрании, куда записался на прием ожидая, что его примут все представители Парламентской комиссии по вопросам терруправления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды во главе с руководителем Ваге Галумяном.

В качестве обоснований своего заявления Эдуард Казарян привел несколько эпизодов из программы правительства по части терруправления, сельского хозяйства, охраны окружающей среды. В частности, общественный деятель заметил, что практически ничего не было реализовано из намеченного. Он попросил Армана Казаряна передать его предложение остальным парламентариям, и выразил готовность принять участие в ближайшем заседании, чтобы представить все правовые обоснования и ответить на интересующие депутатов вопросы. <Наша задача - представить правовые обоснования, чтобы депутаты были уверены, что осуществляют действия, исходящие из их полномочий и интересов государства>, - сказал он.

После встречи в Нацсобрании Казарян сообщил журналистам, что записался на прием ко всем парламентским постоянным комиссиям, также анонсировал, что встреча с вице-спикером Парламента Акопом Аршакяном состоится 16 мая в 14:00