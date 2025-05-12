Понедельник, 12 Мая 2025 15:51

АрмИнфо. События 9 ноября 2020 года рассматриваются в Следственном комитете Армении, как попытка свержения конституционного строя. Об этом 12 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил глава ведомства Артур Погосян, отвечая на соответствующий вопрос депутата НС от правящей фракции "Гражданский договор" Андраника Кочаряна, который поднял проблемы, связанные с делами о событиях 27 октября 1999 года, 1 марта 2008 года и попыткой покушения на жизнь бывшего спикера НС, а ныне министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна.

Что касается дела о 1 марта 2008 года, то, как отметил Погосян, по поручению генерального прокурора РА Анны Вардапетян в Антикоррупционном комитете сформирована следственная группа с участием и представителей СК. Все указанные дела, как заверил глава комитета, являются для ведомства приоритетными. В неделю один раз они самым подробным образом обсуждаются на заседаниях рабочей группы. "В любом случае, СК осуществляет активные следственные действия по делу о событиях 9 ноября 2020 года, и результаты станут видимыми в недалеком будущем", - сказал Артур Погосян, отказавшись представить данные по делу о 27 октября 199 года, сославшись на их закрытый характер. "Ожидаю, что всем этим делам в будущем будут ощутимые результаты, поскольку у общественности и народа есть определенные ожидания", - подчеркнул глава СК.

Напомним, что 27 октября 1999 года в парламенте Армении произошел террористический акт. Злоумышленники ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении и в упор расстреляли руководителей и членов парламента и правительства. Жертвами террористов тогда стали премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры парламента Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, Микаел Котанян. Впоследствии террористы были приговорены к различным срокам тюремного заключения, однако вопрос об истинных организаторах терака до сих пор беспокоит общественность страны.

В 2008 году оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер- Петросяном проводила многодневные митинги, выступая против итогов президентских выборов. Долгосрочные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 230 человек. В июле 2018 года были начаты допросы ключевых фигур по делу 1 марта 2008 года, обвинения были предъявлены второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Микаэлу Арутюняну, экс-министру обороны Сейрану Оганяну, бывшему начальнику Генштаба ВС Юрию Хачатурову, бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну. Их обвинили в попытке свержения конституционного строя.