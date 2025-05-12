Понедельник, 12 Мая 2025 14:28

АрмИнфо. Очередной мишенью азербайджанской политики по стиранию армянского следа стал мемориальный комплекс Майраберд в оккупированном Аскеране, а также памятник-танк, посвященный Арцахской освободительной войне, и расположенный на левом краю дороги, ведущей из Майраберда к Тигранакерту и Акне. Об этом сообщает омбудсмен по культурному наследию Армянского Нагорья на своей странице в Фейсбук.

По его словам, об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 12 марта 2025 года. "Эти два случая вандализма были совершены с использованием тяжелой строительной техники", - поясняется в заявлении культурного омбудсмена.

В связи с этим омбудсмен обратил внимание, что на территории мемориального комплекса в Майраберде находились памятники, посвященные Великой Отечественной войне (ВОВ), Арцахской освободительной войне, а также хачкар, установленный в память о Геноциде армян в Османской империи и жертвах резни армян в Сумгаите.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.