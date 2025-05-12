Понедельник, 12 Мая 2025 13:47

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении не увидели необходимости в уголовном преследовании полицейских, применивший насилие в отношении молодого активиста Тиграна Улубабяна. Об этом 12 мая с трибуны парламента заявил глава ведомства Артур Погосян.

По его словам, в Следственном комитете Армении имеется специальное подразделение, которое занимается расследованием подобных дел. В ведомстве сразу после получения сообщения проведены все необходимые неотложные действия, выяснены все личности полицейских, состоялись и очные ставки. В показаниях обоих сторон имеются противоречия, каждая из которых представляет свою позицию. Была назначена и судебно-медицинская экспертиза, в соответствие с которой свидетельств о применении пыток не отмечено. В ведомстве назначена новая экспертиза, и теперь ожидается ответ. Тем не менее, как заметил Артур Погосян, в деле имеется пострадавший, и имеются данные судебно-медицинской экспертизы, которые говорят об отсутствии фактов применения пыток. "На основании этого как можно возбуждать уголовное производство?", - задал вопрос глава СК, призвав дождаться результатов второй экспертизы.

Отметим, что ранее адвокат Улубабяна Роман Ерицян сообщал, что его подзащитного жестоко избили в отделении полиции Ванадзора, требуя признаться в преступлении, которого он не совершал. Лишь после широкого общественного резонанса и давления со стороны СМИ и социальных сетей СК Армении объявил о начале уголовного производства.

В свою очередь, сам пострадавший 28- летний участник карабахской войны Тигран Улубабян заявлял, что готов назвать имена двух из шести сотрудников МВД, причастных к его пыткам.