Понедельник, 12 Мая 2025 13:04

АрмИнфо. Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении сообщила об ущербе, нанесённом сильным ветром, который обрушился на страну 11 мая.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, в национальные и региональные центры кризисного управления поступили сообщения о последствиях сильного ветра. В частности, в Ереване, Ванадзоре, Иджеване и селе Джамушлу Арагацотнской области были повреждены кровли крыш и повалены деревья, в результате чего были повреждены и автомобили граждан.

В связи с возникшей ситуацией на место происшествий выехали боевые расчеты пожарно- спасательных отрядов города Ереван, областных спасательных управлений МВД, оперативные группы Национального центра кризисного управления для устранения последствий ущерба, нанесенного стихией.

В качестве примера отмечается, что одно из деревьев упало на автодорогу Ванадзор- Алаверди, недалеко от моста, ведущего в село Дсех, в связи с чем, движение на дороге стало односторонним. "Движение было восстановлено спасательной службой МВД Армении, которые прибыли на место, распилили дерево и убрали его с проезжей части", - говорится в сообщении Министерства.

Кроме того, в Национальный центр кризисного управления поступил звонок о том, что на улице Таманяна в Ереване дерево упало на автомобиль марки "ГАЗ". Прибывшие на место инцидента спасатели зафиксировали, что упавшее дерево повредило припаркованные во дворе дома автомобили марок "ГАЗ", "Лексус" и "Тойота".

В социальных сетях также появились кадры упавшего дерева возле МИД Армении. Также сообщалось, что самолет выполняющий рейс Шоржа-Ереван не смог приземлиться в ереванском аэропорту из-за сильного ветра, и совершил вынужденную посадку в Тебризе. Более того, экологи выложили фото с пыльной бури в Ереване, отметив, что это результат неправильной политики, проводимой столичной мэрией как в плане выдачи разрешений на строительство, так и вырубки деревьев в городе, которая приобрела массовый характер, нанеся серьезный ущерб флоре и фауне города.