Понедельник, 12 Мая 2025 12:52

АрмИнфо. Рабочая партия Курдистана (РПК) распространила заявление, в котором сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда.

"РПК делает только лучшее для курдов. Сегодняшний мирный процесс лучше, чем вчерашняя война РПК. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе", - заявил один из бывших руководителей партии Халил Атадж, передает "Ъ" со ссылкой на агентство Rudaw.

Лидер партии Абдулла Оджалан в феврале сообщил о намерении РПК распуститься и завершить вооруженный конфликт с турецкими властями. После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию. В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск.

Рабочая партия Курдистана основана в 1978 году для защиты национальных прав курдов в Турции. С 1984-го партия начала вести военную партизанскую борьбу против официального руководства Турции и выступала за создание курдской автономии в составе республики. В начале 2000-х была признана террористической организацией на территории Турции, ЕС и США.

В марте этого года мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвинили в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана. Он отстранен от должности и находится под арестом.