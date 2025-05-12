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АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать в пользу Республики Армения имущество семьи второго президента РА Роберта Кочаряна, полученное незаконным путем.
Как заявила 12 мая на пленарном заседании Национального Собрания РА генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, надзорный орган требует от семьи Кочаряна 22 объекта недвижимости и более $3 млн финансовых средств. Кроме того, конфискации подлежат вклад в коммерческих банках на сумму в $1,4 млн. Генпрокурор отметила, что иск надзорного органа находится в суде на стадии предварительного его рассмотрения.
В числе ответчиков по данному вопросу проходят Роберт Кочарян, его супруга Белла Кочарян, сын второго президента Седрак Кочарян, второй сын Кочаряна - Левон Кочарян и его супруга Сирануш Кочарян, дочь Кочаряна - Гаяне Кочарян и ее супруг Виген Чатинян. Помимо вышеуказанного имущества и финансовых средств, генпрокуратура также требует конфисковать у семьи Кочарян акции компаний на сумму в 985 млн драм, участие в уставных компаний 15 юридических лиц, в том числе, "Тойота Ереван" и ряда других фирм. Прокуратура настаивает и на возвращении 8 млрд драм, 260 млн российских рублей и займа на сумму в 490 млн евро, 2 транспортных средств, более 3,8 млрд драм за приобретенное имущество и более 20 млрд драм.
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|Враг продолжает терроризировать население Сюника
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|Коллектив ЮКЖД почтил память воинов-железнодорожников
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|Новым папой римским избран 70-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево
|Медучреждения Армении и Марселя будут сотрудничать в области охраны материнства и репродуктивного здоровья
|«Мы помним подвиг наших предков»: в Армении прошли мероприятия воспитанников Центров "МИР русского языка и культуры", посвященные 80-летию Великой Победы
|Вражеская сторона обстреляла жилой дом в Хнацахе
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Москву
|По делу о злоупотреблениях в фонде ANIF не исключено возбуждение уголовного производства - генпрокурор
|Правозащитник: СНБ Армении не располагает разведывательными данными о 1160 пропавших без вести лиц в ходе карабахского конфликта
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
|Посол Беларуси в Армении почтил память героев ВОВ
|Пашинян почтил память Радика Мартиросяна
|По случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств, в том числе и Армении
|Правящая в Армении партия "Гражданский договор" пойдет на выборы 2026 года самостоятельно
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|"Инициатива пяти правозащитников": Поведение и угрозы Никола Пашиняна в парламенте ставят под сомнение законность его дальнейшего пребывания у власти
|В Армении покупать и продавать авто, зарегистрировать и заказать номерные знаки теперь можно онлайн
|Генпрокуратура РА продолжает осуществлять работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией
|Все дела, связанные с действиями Азербайджана, носят закрытый характер - генпрокурор
|МВД Армении сообщило о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля семьи члена фракции "Мать Армения"
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|Пенитенциарная служба Армения отменит возрастной ценз при приеме на работу. Пашинян призвал отказаться также от дискриминации людей с низким ростом
|Общественно-политические деятели посещают военный пантеон "Ераблур" по случаю 33- й годовщины операции "Свадьба в горах"
|Армения откажется от возрастных ограничений для поступления на службу в полицию
|Дело о событиях 27 октября 1999 года находится в стадии активного предварительного расследования - генпрокурор
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