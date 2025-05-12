Понедельник, 12 Мая 2025 12:46

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать в пользу Республики Армения имущество семьи второго президента РА Роберта Кочаряна, полученное незаконным путем.

Как заявила 12 мая на пленарном заседании Национального Собрания РА генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, надзорный орган требует от семьи Кочаряна 22 объекта недвижимости и более $3 млн финансовых средств. Кроме того, конфискации подлежат вклад в коммерческих банках на сумму в $1,4 млн. Генпрокурор отметила, что иск надзорного органа находится в суде на стадии предварительного его рассмотрения.

В числе ответчиков по данному вопросу проходят Роберт Кочарян, его супруга Белла Кочарян, сын второго президента Седрак Кочарян, второй сын Кочаряна - Левон Кочарян и его супруга Сирануш Кочарян, дочь Кочаряна - Гаяне Кочарян и ее супруг Виген Чатинян. Помимо вышеуказанного имущества и финансовых средств, генпрокуратура также требует конфисковать у семьи Кочарян акции компаний на сумму в 985 млн драм, участие в уставных компаний 15 юридических лиц, в том числе, "Тойота Ереван" и ряда других фирм. Прокуратура настаивает и на возвращении 8 млрд драм, 260 млн российских рублей и займа на сумму в 490 млн евро, 2 транспортных средств, более 3,8 млрд драм за приобретенное имущество и более 20 млрд драм.