Понедельник, 12 Мая 2025 11:42

АрмИнфо. Начальник Ширакского областного управления главного управления криминальной полиции МВД Армении, полковник полиции Карен Геворгян угрожал журналистке Лилит Агекян во время ее личного обыска, подчеркнув, что не забудет, что она - единственный журналист, который критиковал его деятельность. Об этом сигнализирует адвокат журналистки Заруи Постанджян.

Согласно поступившему в АрмИнфо заявлению Постанджян, по указанию Карена Геворкяна, полицейские принуждали ее подзащитную под камерами в полицейском участке раздеться догола для проведения личного обыска. Эти действия правоохранителей привели к тому, что состояние здоровья Агекян резко ухудшилось, и полицейские были вынуждены вызвать скорую помощь, после чего журналистка была доставлена в больницу.

"Полиция не удовлетворилась похищением Лилит Агекян в пижаме и тапочках, без гигиенических принадлежностей, но также хотела записать на видео ее обнаженное тело", - посетовала адвокат.

В связи с этим адвокат обратила внимание, что Геворкян известен как человек, который в рабочее время предпочитает проводить время в ресторанах и кафе, находясь в служебной форме. Кроме того, в своем заявлении Постанджян направила ряд вопросов министру внутренних дел Армении Арпине Саркисян, потребовав разъяснений о том, кем был отдан приказ о том, чтобы ее подзащитную при обыске раздели догола и весь этот процесс записывался на камеры. "Если такой приказ действительно существовал, где он был опубликован. В случае если приказ не исходил из МВД Армении, требую указать автора этого распоряжения и сроки реагирования на пытки, совершенные полицией в отношении Лилит Агекян. Если бы вы или ваш сосед оказались в положении Лилит Агекян, что бы вы почувствовали? Испытали бы удовольствие?" - задалась риторическим вопросом адвокат.

В свою очередь пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заверил, что утверждения адвоката касательно характера обыска ее подзащитной не соответствует действительности, заверив, что досмотр Агекян в отделении полиции Кумайри прошел в присутствии женщин-полицейских и помощников без камер видеонаблюдения.

"Согласно соответствующему решению правительства Армении, уже находясь в месте содержания задержанных, была вызвана группа скорой помощи для медицинского осмотра задержанной. Врач без присутствия полиции и без камер осмотрел задержанного, после чего его поместили в реанимацию", - отметил Саркисян.

В своем заявлении пресс-секретарь МВД также призвал "не распространять ложную информацию, и не выдвигать необоснованных обвинений в адрес сотрудников полиции".

Примечательно, что омбудсмен Армении Анаит Манасян до сих пор не отреагировала на ситуацию и не дала правовой оценки случившемуся, хотя журналистка была задержана еще 8 мая.

Напомним, что ранее на ситуацию отреагировали в Союзе журналистов Армении, отметив в своем заявлении, что после задержания журналистке долгое время не давали встретиться с адвокатом. Кроме того, они обратили внимание на то, что, несмотря на ухудшение состояния Агекян, в полиции все равно решили арестовать ее на месяц. В Союзе также отметили, что желание арестовать женщину, имеющую на попечении престарелого родителя и известную своими оппозиционными взглядами, вызывает сомнения в условиях, когда в гораздо более экстраординарных случаях правоохранительная система не принимает никаких мер, если лицо, совершившее предполагаемое уголовное деяние, лояльно к властям. В связи с этим в своем заявлении они выразили убеждение, что действия в отношении журналистки могут преследовать цель ее изоляции для ограничения слова и деятельности Лилит Агекян.

Добавим, что согласно Следственному комитету Армении, поводом для задержания журналистки стали ее высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей, а также в связи с ее заявлениями, в рамках оглашения решения суда.