Понедельник, 12 Мая 2025 11:15

АрмИнфо. Генеральная прокуратура РА должна дать правовую оценку выступлению на Общественном телевидении Армении бывшего официального представителя

Министерства обороны РА, начальника командно-штабного института им.маршала Баграмяна военной академии МО РА Арцруна Ованнисяна. Об этом 12 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Арцвик Минасян.

Напомним, что 9 мая, выступая на ОТА Арцрун Ованнисян заявил, что победа Германии в Великой Отечественной войне была бы выгодна Армении. По его словам, Сталинградская битва помешала Германии захватить Турцию и создать единую Армению. "Один из самых тяжелых мифов для нас заключается в том, что Сталинградская битва якобы спасла Армению от турецкого вторжения", - заявил Арцрун Ованнисян.

В этой связи, оппозиционный депутат призвал генерального прокурора РА Анну Вардапетян провести расследование по данным заявлениям, особенно в контексте борьбы, направленной на борьбу против преступлений против человечности, совершенной нацистской Германией.

"По сути, речь идет об оправдании режима Адольфа Гитлера и совершенных им преступлений. Тем более, что в своих заявлениях представитель МО РА допустил фальсификацию истории, заявив, что гитлеровская Германия якобы ставила цель воссоздать историческую Армению, точно также как сегодня пытаются сфальсифицировать современную историю нашей страны", - сказал оппозиционер.