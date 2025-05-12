Понедельник, 12 Мая 2025 11:05

АрмИнфо. В результате деятельности генеральной прокуратуры Армении в собственность государства возвращено незаконного нажитое имущество и финансовые средства на общую сумму порядка $600 млн. Об этом 12 мая на заседании Национального Собрания РА, на котором продолжаются обсуждения по отчету генерального прокурора РА Анны Вардапетян о деятельности ведомства в 2024 году, заявил секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА Артур Ованнисян.

По его словам, продолжаются следственные действия по делу о миллиардах драмах. "Очень важно то, что эти цифры сформировались исключительно в рамках правовых и институциональных действий. Мы не пошли по пути вендетты, создав механизмы, которые не признают имен и фамилий, годы, должности и знакомства", - сказал представитель власти, добавив, что правящая партия не пошла по пути собственной прихоти по конфискации незаконно нажитого имущества, вопрос, который очень часто поднимают граждане страны. "Мы не поведем страну по пути беззакония, поскольку это приведет к самоуничтожению государства. Иными словами, мы не станем Робертом Кочаряном (второй президент РА - ред.) или Сержем Саргсяном (третий президент РА - ред.) или образно говоря Сержем Кочаряном, поскольку для нас очень важно, чтобы в стране не было невинно осужденных лиц или чтобы несколько негодяев находились на свободе, тем более, что ответственность рано или поздно наступит", - сказал Артур Ованнисян, добавив, что все были свидетелями того, сколько людей в прошлом оказывались за решетками по причине политических прихотей.

Он заметил, что роскошные особняки, особенно в Ереване, построенные с применением коррупционных схем, бывшими представителями власти, вызывают эмоциональные чувства рядовых граждан страны.