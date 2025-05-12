Понедельник, 12 Мая 2025 10:56

АрмИнфо. Официальный Ереван приветствовал договоренности о перемирии между Индией и Пакистаном.

"Мы приветствуем достигнутое понимание о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Диалог имеет ключевое значение, и мы надеемся, что прекращение огня сохранится, и мир в регионе может быть достигнут. В этой связи также заслуживают внимания международные усилия по установлению мира, в частности, ранее объявленные США", - написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном была достигнута 10 апреля при посредничестве США. Несмотря на это, через несколько часов после достижения прекращения огня, Индия заявила о нарушении договоренности Пакистаном. Тем не менее, 11 апреля стало известно, что Индия открыла один из шлюзов на дамбе на реке Чинаб, откуда поступала вода в Пакистан.