Суббота, 10 Мая 2025 14:37

АрмИнфо. Члены Европейской ассоциации судей (EAJ) посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-Института Геноцида армян, более 70 делегатов из примерно 40 стран приветствовала директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян, которая рассказала гостям об истории создании Мемориала.

Директор МИГА также коснулась трех хачкаров, установленных на территории "Цицернакаберда" в память об армянах, ставших жертвами резни, организованной правительством Азербайджана в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак) и Баку в конце прошлого века, подчеркнув связь произошедшего с Геноцидом армян.

Судьи из разных стран возложили цветы к вечному огню и почтили память невинных жертв Геноцида армян минутой молчания. Эдита Гзоян также познакомила гостей с историей памятных камней, установленных на задней стороне Мемориальной стены.

В этих специальных нишах коллекции находятся небольшие баночки, наполненные землей, взятой из могил ряда иностранных общественных деятелей, политиков, интеллигентов и миссионеров, которые подняли свой голос в знак протеста против массовых убийств и геноцида армян, совершенных турецким правительством в конце XIX и начале XX веков. Гости также посетили Музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянными и временными экспозициями. В завершение визита члены Европейского союза судей посадили в Парке памяти серебристую ель в память о жертвах Геноцида армян.