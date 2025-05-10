Суббота, 10 Мая 2025 14:22

АрмИнфо. Существует несколько направлений мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в марте был согласован текст мирного соглашения. "У Азербайджана есть легитимные ожидания от Армении. Эти ожидания связаны с исключением из Конституции Армении "территориальных претензий к Азербайджану" и упразднением Минской группы ОБСЕ, надобность в которой отпала по причине завершения конфликта. Мы следим за процессами, есть контакты", - сказал он, передает АПА.