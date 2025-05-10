Суббота, 10 Мая 2025 12:54

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию о нарушении режима прекращения огня.

"Заявление МО Азербайджана о том, что якобы 10 мая в районе 09:55 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном участке границы, не соответствует действительности", - подчеркнули в Минобороны Армении.