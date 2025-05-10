Суббота, 10 Мая 2025 12:15

АрмИнфо. В пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна опровергли муссируемую в СМИ информацию о "секретных договоренностях" армянских властей с европейскими фармацевтическими компаниями.

Так, пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян в публикации на своей странице в Facebook назвала очевидной ложью содержание материла на сайте "The London Times", где премьер-министру Николу Пашиняну и высокопоставленным чиновникам Армении приписываются "секретные договоренности" с европейскими фармацевтическими компаниями.

"Данная публикация по поручению премьер-министра была направлена в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. Ни в окружении премьер- министра, ни среди упомянутых в публикации высокопоставленных чиновников нет лиц, причастных к фармацевтическому бизнесу. Никакого соглашения или контракта, упомянутого в публикации, не существует и быть не могло.

Появление этой ложной публикации могло иметь двух заказчиков: внешних - с целью разжигания внутренней напряженности в Армении и/или внутренних - с целью противодействия усилиям правительства по установлению законности и четкой прослеживаемости на рынке и пресечению незаконного оборота лекарств", - отметила она.

При этом она не исключила наличия обеих сценариев одновременно. "Введение обязательной системы выписывания лекарств только по электронным рецептам является абсолютной необходимостью. Существование такой системы сделает если не невозможным, то крайне затруднительным любую возможность незаконного ввоза лекарств и необоснованной выписки рецептов пациентам", - заверила Багдасарян.