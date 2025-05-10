Суббота, 10 Мая 2025 11:32

АрмИнфо. Бывший командующий Армии обороны Арцаха генерал-лейтенант Микаел Арзуманян, который в 16 лет присоединился к Арцахской освободительной войне, почти три года отбывает тюремное заключение - это заключение, не что иное, как политическое преследование. Об этом написал на своей странице в Фейсбук депутата парламента Армении от фракции "Айастан" (Армения), дашнакцакан Гегам Манукян.

Он отметил, утром 9 мая первым делом отправился в уголовно-исправительное учреждение "Вардашен" на окраине Еревана, где по политическим мотивам содержат генерала.

"К сожалению, но уже третий год подряд я вынужден в тюрьме поздравлять с тройственным праздником Арзуманяна.

Сфабрикованный судебный процесс против него с искусственными задержками все еще продолжается, и неизвестно, когда он закончится, чтобы восторжествовала справедливость.

Именно Микаел Арзуманян в самый драматичный момент 44-дневной войны, за 10 дней до капитуляции, 27 октября занял пост министра обороны Арцаха- командующего Армией обороны, ясно осознавая всю сложность ситуации и имея волю применить свои заслуги для защиты Арцаха. Помните его в ходе тройственного праздника", - призвал Манукян.

Заметим, что кадровый военный Микаел Арзуманян вот уже третий год находится в заключение. Оппозиционные политические деятели считают дело в отношении Арзуманяна политически мотивированным.

Микаэл Арзуманян был арестован на два месяца в сентябре 2022 года. Тогда ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 375 Уголовного кодекса Республики Армения, принятого 18 апреля 2003 года (которая соответствует части 3 статьи 549 действующего УК), в превышении или злоупотреблении властью. Обвинение связано с приказом об отступлении, отданным составу, освободившему высоту "Арега" и прилегающие боевые позиции во время войны 2020 года в Арцахе.

В рамках другого уголовного производства, касающегося служебной халатности при организации обороны города Шуши и прилегающих районов, 30 августа Арзуманяну было предъявлено обвинение по части 3 статьи 376 Уголовного кодекса Армении, принятого 18 апреля 2003 года (соответствует части 3 статьи 550 действующего УК - воинская служебная халатность).

Напомним, что генерал-лейтенант Микаел Арзуманян возглавил арцахскую армию в один из сложнейших периодов - 27 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, сменив на этом посту получившего ранения Джалала Арутюняна. В тот же период ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Он покинул этот пост по собственному заявлению 11 сентября 2021 года.